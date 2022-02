Milan, Rafael Leao: “La fiducia in me mi ha cambiato”

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento personale e della squadra. Eccole tutte.

Un momento magico per Rafael Leao, portoghese classe 1999 che sta trascinando il Milan con grandi prestazioni e super giocate. Il rinnovo sembra vicinissimo, ma nel frattempo ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero così: "Voglio continuare così a fare bene e aiutare la squadra fino a fine stagione. La fiducia dei compagni e di chi lavora con me è stata importante per la mia crescita. Queste cose le faccio perché ho la fiducia di poter fare la differenza in campo. Avrei voluto che le mie rovesciate e i pali fossero entrate. Sarebbe stato importante per la squadra. Anche nell'ultima partita, avremmo vinto e allungato in classifica. Purtroppo non è entrata. Ci riproverò la prossima volta. Bello il coro per me, è una delle cose più belle dell'essere giocatore quando i tifosi ti caricano così. Mi dà più fiducia e forza di far bene in partita. Voglio ringraziarli tutti. Penso che abbiamo creato occasioni nell'ultima partita, ma non è stata la nostra giornata. Almeno abbiamo pareggiato, un punto che può pesare in classifica. Venerdì dobbiamo fare ciò che sappiamo, iniziare forte e stare attenti perché davanti hanno giocatori forti. Giochiamo in casa però, davanti ai nostri tifosi. È un'altra occasione per fare punti".