Milan, R. Antonelli: “Ibrahimovic importantissimo, ma serve un sostituto”

Roberto Antonelli, ex calciatore del Milan dal 1977 al 1982, ha parlato dell'importanza di Zlatan Ibrahimovic per i rossoneri. Le sue dichiarazioni rilasciate al canale ufficiale Twitch del Diavolo: "Ibra è importantissimo, sa dare esempio e carattere alla squadra. Non può fare tutte le partite, un sostituto ci vorrebbe. Poi sugli esterni ci vorrebbero due giocatori veloci, penso che il Milan possa trovarli senza problemi".