Negli ultimi giorni è emerso un ulteriore estratto relativo alle dichiarazioni di Christian Pulisic, attaccante del Milan, nella docuserie di 'Paramount+' sulla sua carriera, in cui lo statunitense parla della sua mancanza di sicurezza: "Sto giocando ad alto livello adesso con alcuni dei migliori al mondo, ma sento che per raggiungere quel livello e rimanerci devi avere un certo livello di sicurezza. A volte sento che mi manca. Non so, non ho quella sicurezza costante e arrogante che hanno alcuni dei migliori. Questo è il passo successivo per arrivare al top".