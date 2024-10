Marianella: “Pulisic? Il Milan ha preso un giocatore straordinario”

Massimo Marianella , noto telecronista e grande esperto di calcio inglese, ha elogiato il talento di Pulisic in diretta su Sky Sport 24 , affermando: “Pulisic era un fenomeno anche prima, secondo me. Solo che al Chelsea aveva una concorrenza fortissima e qualche allenatore ha avuto delle sviste, facendolo giocare molto meno di quanto non avrebbe meritato. Ogni volta che entrava in campo, anche col Chelsea, determinava qualcosa: un assist, un gol, una variazione degli equilibri di gioco… Meritava di giocare molto di più. Il Milan ha preso un giocatore straordinario e lo sta valorizzando".

Ha poi aggiunto: "Mi è piaciuto anche Pochettino che ha fatto finta di lamentarsi e lo ha rimandato a casa: è un allenatore di club prestato al ruolo di ct, si è messo nei panni del Milan e sa che far giocare ad un giocatore così importante 60-70 minuti in più in un'amichevole, seppure sentita, non era il bene del giocatore. Pulisic ha fatto bene anche in Germania, ha fatto bene dovunque è andato, nessuno deve sorprendersi se Pulisic è un giocatore determinante".