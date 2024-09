Milan, brutto gesto di Henry al momento della domanda a Pulisic (VIDEO)

Nel post partita di Milan-Liverpool, Christian Pulisic è stato intervistato da Cbs Sports Golazo. Nel programma i soliti tre partecipanti: Jamie Carragher, Micah Richards e Thierry Henry, conduce Kate Abdo. Vengono poste diverse domande all'americano: sull'approccio alla partita e sul come mai certe cose non sono funzionate. Al momento della domanda di Henry, il francese abbassa lo sguardo e dice un secco "no". Come a far capire il poco interessamento al porre la questione a Pulisic.