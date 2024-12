Milan senza Pulisic. Bergomi: “Cambia molto. Ti dà il quid in più”

Christian Pulisic , attaccante del Milan , ha svolto in mattinata una risonanza per stabilire l'entità dell'infortunio al polpaccio rimediato nel finale del primo tempo dell'ultima trasferta di campionato a Bergamo . Come appreso dalla nostra redazione, gli esami medici hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro . Un nuovo esame verrà effettuato fra una settimana. Beppe Bergomi , in diretta su Sky Calcio Club, ha parlato di quanto perde il Milan senza il suo attaccante .

Milan, quanto perdi senza Pulisic? Ecco il parere di Bergomi

"Per me molto, anche se ora è fa il centrocampista. Ma rimane il giocatore che ti dà il quid in più, nel Milan è un giocatore fondamentale: averlo e non averlo per il Milan cambia molto".