Milan-PSG, Fabian: “Fischi a Donnarumma non meritati”

Su Donnarumma: "Il Milan è un’ottima squadra che da anni sta lavorando bene, con giocatori di gran livello. Non bisogna dimenticare che ha vinto la Serie A due anni fa e che in primavera è arrivato in semifinale di Champions. Il momento era negativo ma le qualità c’erano, e le hanno espresse al meglio. Mi è dispiaciuto sentire i fischi a Donnarumma, non se li merita, ma lui li ha vissuti con relativa tranquillità". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Che lista per la difesa! Tanti nomi in ballo