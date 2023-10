Milan Primavera, Sia: “Felice del gol. Mettiamo in campo l’identità di Abate”

Milan Primavera, le parole di Diego Sia

"Sono felicissimo del gol e di aver aiutato la squadra in questa fantastica vittoria. La palla è arrivata e mi sono girato ed è entrata. La prova della squadra è stata fantastica, siamo stati uniti fino alla fine con la giusta cattiveria e come ci chiede il mister. L'esperienza dell'anno scorso ci ha formato molto e ci ha portato a fare prestazioni del genere. L'identità del mister è questa e noi la mettiamo sempre in campo. Accantoniamo la Youth League e pensiamo alla partita contro l'Atalanta, poi ci sarà la pausa".