Milan Primavera-Roma, Guidi: “Non è andata dentro la palla”

"Ossola è un ragazzo che sta crescendo molto. Penso che stia imparando ad interpretare quello spazio da mezzala, ma soprattutto quello che non era abitiuato a fare, perché sta lavorando tantissimo e bene anche nella fase di non possesso. E quindi siamo estremamente soddisfatti di quello che sta facendo vedere sul campo. È un ragazzo sul quale crediamo e puntiamo per il futuro"

"Ho conosciuto Edoardo nei miei due anni alla Roma, e vedere quelle immagini insomma sono state toccanti per tutti quanti. Mi immedesimo nei compagni di squadra, nello staff, nei genitori, quello che possono aver provato, visto che io dalla televisione ho avuto dei momenti non facili da spiegare. Quindi volevamo essere vicini ai suoi genitori, alla Fiorentina, e a tutti i suoi compagni perché questo va al di là del calcio. Questa è la partita che ora Edoardo deve vincere, ma sono convinto, conoscendolo, con il suo carattere, la sua forza, riuscirà a superare anche questa. Noi, come Milan, ed io, come allenatore, avendolo conosciuto, sono al suo fianco.