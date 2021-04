Milan Primavera, Oddi: “Mi ispiro a Theo Hernandez. Obiettivo playoff”

Riccardo Oddi, terziò sinistro del Milan Primavera, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del canale tematico rossonero

Riccardo Oddi, terzino sinistro del Milan Primavera, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del canale tematico rossonero. Queste le dichiarazioni: "Tornare a giocare dopo la pausa del lockdown dopo una serie di stop non è facile, però ne siamo sempre venuti fuori con tanto impegno. Giocare ogni tre giorni è molto impegnativo, ma ne siamo venuti fuori e continueremo a lottare insieme. Noi conosciamo le nostre potenzialità, siamo un gruppo unito. Crediamo solamente in noi stessi e siamo tutti uniti sempre per puntare in alto".