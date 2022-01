Milan primavera, Giunti: “Le sostituzioni hanno fatto la differenza” | News

Federico Giunti, allenatore del Milan primavera, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine di Milan-Empoli, gara vinta dai rossoneri 3-1

Sulla partita: "Le vittorie chiaramente fanno lavorare con il sorriso. E' sempre bello. Quello che mi premeva che i ragazzi capissero di dare continuità che avevamo trovato nel finale dell'anno. Non è stata una partita tecnicamente delle migliori, davanti abbiamo trovato una squadra che ha cercato di non farci giocare. Mi è piaciuto lo spirito, il gol dell'1-1 poteva crearci dei problemi, invece è stata la molla che ci ha fatto ripartire. In effetti ci eravamo adagiati su quel vantaggio che forse non meritavamo anche aldilà del calcio di rigore che avevamo evitato nel primo tempo. Però voglio sottolineare i ragazzi che sono entrati oggi, hanno fatto loro la differenza. A forza di dirglielo lo stanno capendo, i cinque che entrano sono fondamentali".