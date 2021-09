Milan primavera, Bosisio: “Youth League un’esperienza nuova per tutti”

Marco Bosisio, difensore del Milan primavera, ha rilasciato delle belle dichiarazioni ai microfoni di Milan Tv sulla stagione appena iniziata

"E' stato bello tornare dopo un anno di sofferenze, otto mesi passati lontani dal campo: è stato emozionante. A livello fisico mi sono trovato molto bene anche perché per fortuna l'anno scorso sono riuscito a rientrare per le ultime due partite e quindi a trovarmi a mio agio in campo. Possiamo fare molto di più dato che, per una disattenzione negli ultimi minuti, non siamo riusciti a portare a casa i tre punti e dobbiamo cercare di ascoltare le indicazioni del mister e metterli in pratica il più possibile e al meglio per poter fare bene in questa stagione. Credo che quest'anno ci sia un buon mix tra noi 'vecchi' e i giovani, sia quelli che erano presenti l'anno scorso sia quelli che si sono uniti quest'anno e sarà compito di noi veterani dare l'esempio e metterli nelle migliori condizioni possibili per esprimersi da subito al meglio".