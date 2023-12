Milan Primavera, Abate: “C’è da crescere, siamo ancora troppo bambini”

Intervistato dal canale ufficiale del club, Ignazio Abate , tecnico del Milan Primavera , ha parlato dopo il match contro il Newcastle in Youth League . Ecco le sue dichiarazioni.

Sul match: "Mi porto di positivo il debutto dei ragazzi, di negativo che non mi è piaciuto l'atteggiamento di alcuni giocatori, un po' sotto ritmo. A tratti la prestazione l'abbiamo fatta, siamo ancora troppo leggeri. Dobbiamo crescere, soprattutto chi ha trovato meno spazio, e mi aspetto una crescita notevole nei prossimi mesi. Siamo ancora un po' troppo bambini in alcuni aspetti, sull'impatto fisico, sul coraggio e la personalità. Solo giocando riusciremo a crescere. Abbiamo cercato di giocare ma ci siamo spaventati nel loro pressing. Siamo arrivati sulla trequarti avversaria ma non abbiamo mai dato la palla gol cattiva, il cross cattivo. Loro erano molto più fisici di noi però i ragazzi hanno dato tutto. Mi fa arrabbiare che abbiamo preso gol su palle inattive. Ora testa bassa e pensiamo a fare un buon derby".