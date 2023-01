Milan primavera, Abate: “Il Napoli è venuto qua mettendosi dietro la palla”

Sulla partita: "Siamo rammaricati di non aver portato a casa i tre punti, però, per come si era messa la partita bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo riacciuffato alla fine, però devo dire che i ragazzi hanno fatto un'ottima partita, un grandissimo primo tempo per mole di gioco, per occasioni create, abbiamo creato tre o quattro occasioni nitide, non siamo riusciti a sbloccarla e poi abbiamo commesso una disattenzione, siamo andati sotto e purtroppo abbiamo preso gol dopo un minuto al mezzo del secondo tempo e ci siamo dovuti adattare alla partita. Una partita sporca nel secondo tempo, difficile, intensa però i ragazzi ci hanno messo sempre qualità, ordine e cuore ed è la prima partita che rimontiamo, specialmente sotto di due gol. Sono veramente felice per i ragazzi".