Milan Primavera, Abate: “Contento per i ragazzi. Io di mio ci metto poco”

Ignazio Abate esalta la prova dei suoi ragazzi — "Volevamo partire forte cercando di non farli giocare sui due centrali, lo abbiamo fatto benissimo con Diego e Kevin. Tutta la squadra lo ha fatto, a fare i nomi non sarei corretto, perché c'è stata unione, coraggio e uno spirito non indifferenti. Anche esoprattutto di chi è entrato. A Firenze i cambi non mi erano piaciuto per l'atteggiamento, oggi sono entrati con mentalità e poi a turno tocca a tutti giocare. Oggi abbiamo messo un 2007, Sala, in una competizione così importante. Camarda sta giocando con continuità. Piano piano inseriremo tutti, l'importante è che chi entra si senta parte al 100% di questo gruppo".

"Lo spirito mostrato l'anno scorso nella Youth Leaguem lo stiamo portando anche in campionato. Quando fai trasferte del genere la avverti due giorni prima da parte dei ragazzi. Tensione, qualche parola in meno. Oggi erano tesi al punto giusto e sono entrati in campo volendo fare la partita e ne sono felice. Queste partite ti fanno crescere e ce la godiamo, ma accantoniamola velocemente, perché ci aspetta una partita difficilissima. Poi tireremo il fiato per due giorni e poi ci sarà un altro ciclo difficile. Con questo spirito le affronteremo con umiltà".

