Milan Primavera, Abate: “Abbiamo fatto una buonissima partita”

(fonte:acmilan.com) - Ignazio Abate: "Abbiamo fatto una buonissima partita, i ragazzi non hanno perso la bussola dopo l'ingenuità iniziale. Abbiamo creato subito 4/5 palle gol nitide, siamo rientrati bene nel secondo tempo e siamo stati padroni del campo per 90'. Per fortuna è arrivato l'episodio del rigore nel finale, Youns ha tirato fuori la personalità perché non era facile calciarlo. Sono contento per la squadra perché lavora duro tutti i giorni, tutte le settimane, a volte sembriamo perderci in un bicchier d'acqua ma oggi sono arrivati tre punti meritatissimi".