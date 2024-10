Prandelli sul Milan: “Manca un dirigente di riferimento”

Prandelli ha anche commentato le attuali strategie di gioco del Milan , in particolare la tendenza a costruire l'azione dal basso. "Si sta esagerando con la costruzione dal basso," ha affermato. Questo approccio, secondo l’allenatore, può risultare rischioso e ha già portato a situazioni pericolose, come il gol subito dal Milan in occasione di un rinvio del portiere avversario. "Quando la Fiorentina ha segnato, ho pensato: finalmente!" ha aggiunto, evidenziando la sua preoccupazione per la vulnerabilità difensiva.

Infine, Prandelli ha elogiato Dusan Vlahovic definendolo "straordinario". Tuttavia, ha sottolineato l'importanza per il giovane talento di restare concentrato sul suo ruolo in area di rigore. "Non serve che Vlahovic vada incontro alla palla giocando lontano dalla porta," ha spiegato. L'allenatore ha messo in evidenza come la presenza di un attaccante in area possa fare la differenza, permettendo alla squadra di capitalizzare le occasioni create.