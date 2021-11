Milan-Porto, Pioli: “Ibrahimovic sta meglio, ma va gestito”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a Sky Sport alla vigilia di Milan-Porto, gara che si giocherà domani a San Siro

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Milan-Porto. Ecco cosa ha detto Pioli: "Cosa ci ha lasciato la gara di Roma? Ci ha lasciato la consapevolezza che giocando in un certo modo si possono costruire situazioni vantaggiose. Questo ci dà consapevolezza anche per la partita di domani".

Sulla gara di domani: "Zero punti in classifica sono pochi e crediamo di meritare di più. Cercheremo insieme ai tifosi di regalarci una bella serata in Champions contro un avversario difficile. Il livello è alto e in queste partite ogni dettaglio può fare la differenza. Dovremo giocare con più concentrazione rispetto all'andata perchè il Porto tiene bene il campo ed è una grande squadra. Servirà una grande prestazione. Abbiamo le qualità per farlo e domami dovremo dimostrarlo".