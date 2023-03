Milan, Polverosi: “Assetto giusto per affrontare il Napoli”

"In Champions le squadre si trasformano. Una semifinale italiana non sarebbe male, perché almeno avremmo una finalista. Il Milan ha questa grandissima storia, cosa che non ha il Napoli. Il Milan ha l'assetto giusto per affrontare il Napoli. I rossoneri sono la squadra più internazionale che abbiamo in Italia. Se conta il presente sono problemi per il Milan, se conta la storia sono problemi per il Napoli". Udinese-Milan, le ultime sulla formazione rossonera: Ibrahimovic scalda i motori