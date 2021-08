Milan, Pobega: “Il mio modello è Gattuso, anche se…” | News

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista al Il Piccolo. Il giocatore svela la sua ammirazione per Gattuso

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista al Il Piccolo. Pobega ha parlato del suo idolo, Gennaro Gattuso. Ecco cosa ha detto: "Il mio modello? Avrei solo l'imbarazzo della scelta. Dico Gattuso, l'ho avuto come tecnico alla Primavera e mi ha trasmesso molto , non solo sul piano della competenza calcistica ma anche umanamente. Tecnicamente mi rimetto all'opinione degli altri, dicono che ricordo Ambrosini".