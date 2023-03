Pirlo, la rivelazione: “Sarei rimasto tutta la vita al Milan”

Intervistato ai microfoni di Prime Video per uno speciale mandato in onda prima del match di Champions League tra Tottenham e Milan, Andrea Pirlo ha parlato della sua carriera in rossonero, tornando indietro a poco prima di trasferirsi alla Juventus: "Il Milan voleva farmi un solo anno di contratto. Non c’è mai stata un’offerta vera e propria. Per quanto mi riguarda sarei rimasto tutta la vita al Milan, ho pianto tanto. Oggi mi danno del traditore? Non era una questione di soldi, pensavo di meritare di poter stare più anni. Certe cose le sappiamo solo noi giocatori, la gente no".