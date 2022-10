Milan, Pioli: “Vogliamo ripeterci, ambiente magico in rossonero”

In occasione del Gran Galà del Calcio ha parlato Stefano Pioli , allenatore del Milan , premiato come miglior allenatore della scorsa stagione. Ecco tutte le sue parole.

Dove è scattata la scintilla: "A Milanello, con l'appoggio dei dirigenti, con il lavoro quotidiano. Con l'aria positiva che ci consente di dare il massimo ogni giorno e in ogni partita".

Su Pioli is on fire: "Emozionante, ma la cosa che mi rende orgoglioso è che è partito nel pullman con i giocatori e poi i tifosi l'hanno ripreso. Emozionante, speriamo di portarlo avanti il più possibile".

Dove può arrivare il Milan e se hanno ancora fame: "Assolutamente sì, vedendo come si allenano i giocatori abbiamo voglia di ripeterci. Sappiamo che la concorrenza è importante. L'anno scorso abbiamo già superato avversari di valore, ore il Napoli sembra avere qualcosa in più, noi vogliamo stare in corsa fino alla fine".