Milan, Pioli: “Un vantaggio essere fuori, ma volevamo stare in Champions”

Stefano Pioli, al termine di Venezia-Milan, ha parlato del vantaggio di concentrarsi solo sul campionato senza giocare le coppe. Questo il suo pensiero ai microfoni di 'Sky Sport': "Era meglio stare dentro. Avevamo un girone difficilissimo, dopo Madrid eravamo arrivati a costruirci un'alta possibilità. Per demerito nostro non siamo riusciti a sfruttarla. Che sia una situazione vantaggiosa lavorare con una settimana pulita davanti è chiaro. Puoi lavorare e preparare meglio le partite. Però non siamo soddisfatti di non stare in Champions. Non è scontato fare un girone di ritorno come l'Inter. Noi proveremo a vincere tante partite, questo sicuramente si".