Milan-Torino, Pioli: “Mi sono chiuso in casa o a Milanello”

Sui duelli aerei vinti : "Assolutamente sì, con una squadra che ha una percentuale molto alta di questi parametri. E' così che vogliamo giocare, la fase difensiva deve essere in pressione, in avanti. Stasera abbiamo concesso qualcosa ma dovevamo lavorare ancora meglio".

Sull'ultimo periodo: "In questo mese mi sono chiuso in casa o a Milanello. Il calcio è fatto anche di questi momenti. Non possiamo pensare che una partita azzeri tutto e torniamo subito a giocare ai nostri livelli. Sono sicuro che ci servirà tanto, soprattutto a livello mentale. Era quello che volevamo, per i ragazzi non è stato facile questo momento. Quindi sicuramente domani mattina ritroverò una squadra con più fiducia e con più entusiasmo".