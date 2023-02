Milan-Torino, Pioli: “Nelle difficoltà ci siamo compattati”

Sul clean sheet: "Credo che sia abbastanza banale che se non prendi gol hai più possibilità di vincere. Non è la difesa a tre o quattro, ma il lavoro di una squadra che va svolto in un certo modo. Sono tante cose che conosciamo che nell'ultimo periodo avevamo un po' dimenticato nell'ultimo periodo. Bisogna ripartire da questa partita, contro un Torino che non ti permette di giocare bene. Abbiamo lavorato bene durante la partita, mi è piaciuta la testa dei giocatori. Nelle difficoltà ci siamo compattati e alla fine siamo stati premiati". Serie A, l’Inter prima nel debito bancario: bene Milan e Napoli