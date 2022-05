Milan, Pioli: “Orgoglioso che i tifosi mi abbiano accettato per quello che sono”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato del rapporto speciale con i tifosi rossoneri. Queste le dichiarazioni

"Credo che l'aspetto più gratificante sia che i tifosi mi hanno accolto e accettato per quello che sono. Ho cercato di essere me stesso, di fare tutto con grande passione ed entusiasmo. Il fatto che loro mi hanno riconosciuto queste caratteristiche mi ha riempito di orgoglio".