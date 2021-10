Milan, Pioli svela: “Maignan? Mi aveva colpito già in passato”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, nell'intervista rilasciata a "Il Giornale", ha parlato anche di Mike Maignan, portiere rossonero

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a "Il Giornale". Pioli ha parlato anche di Mike Maignan, svelando un retroscena: "Se la scoperta è mia? Quando giochiamo contro un rivale europeo, di solito, noi dello staff vediamo 4-5 partite per capire chi incontreremo. E in quelle partite, Mike mi aveva colpito. Poi quando è arrivato a San Siro, l'ho visto e sentito partecipe con i suoi. Lo abbiamo fatto seguire poi dai nostri preparatori dei portieri che hanno confermato il giudizio. Ora Mike ha dato il 105%, è sempre concentrato, curioso fino a rasentare la diffidenza, vive con intensità non solo la partita ma anche la settimana. È un maniaco della preparazione".