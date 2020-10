Milan, Pioli: “Soddisfatti, ma è solo l’inizio. Pensiamo partita per partita”

Milan, Pioli soddisfatto del rendimento dei suoi ragazzi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato questa mattina in esclusiva ai microfoni della trasmissione ‘Radio Anch’io Sport‘ in onda sulle frequenze di ‘Rai Radio 1‘. Queste le dichiarazioni di Pioli sul momento che vive il suo Milan, partito in questa stagione. con 4 vittorie su 4 gare in Serie A e con la qualificazione ai gironi di Europa League.

“E’ chiaro che il nostro è stato un inizio di campionato importante, siamo soddisfatti. Ma è solo l’inizio. Incontreremo tante difficoltà, tante partite difficili. Il nostro obiettivo è pensare alla prossima partita. Essere ambiziosi per me vuol dire essere concentrati sulla prossima partita. Volevamo tornare in Europa League, ci siamo riusciti: ora vediamo cosa succederà”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI MISTER PIOLI >>>