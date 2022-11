Milan, Pioli: “Scudetto? Siamo stati i più forti: vi spiego perché”

Il Milan ha vinto lo scudetto nonostante non fosse la squadra più forte? L'allenatore rossonero Stefano Pioli non condivide questa teoria

Il Milan non sembrava la squadra più forte...

"No, secondo me è stata la squadra più forte, perché nel momento decisivo del campionato, quando bisognava vincere 6-8 partite consecutive, i ragazzi sono stati fantastici, dimostrando coesione, anima e tanto talento che le altre squadre non sono riuscite ad avere".