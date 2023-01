Milan, Pioli: “Non si perde o si vince il derby per il ritiro”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato della possibilità di un ritiro, sottolineando come l'esito del derby non dipenda da quello

Milan, le parole di Stefano Pioli sul ritiro

"Devo capire il momento. Oggi non si perderà o vincerà il derby per il ritiro. Prenderemo la migliore decisione possibile. Le ultime prestazioni non ci rendono felici. Dobbiamo reagire meglio. Adesso bisogna non smettere di credere nelle nostre capacità. Dobbiamo rientrare nella zona Champions e giocare bene gli ottavi".