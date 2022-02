Milan, Pioli: “Leao deve correre, non si deve accontentare del gol”

Stefano Pioli, nel post-partita di Milan-Sampdoria, ha parlato di Rafael Leao, autore del gol che ha regalato la vittoria ai rossoneri

Stefano Pioli, nel post-partita di Milan-Sampdoria, ha parlato di Rafael Leao, autore del gol che ha regalato la vittoria ai rossoneri. Arriva anche una piccola ammonizione. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Leao è un giocatore eccezionale con delle gran caratteristiche. Però non si deve accontentare del gol, deve correre come fanno i suoi compagni. In quanto a spirito non siamo secondi a nessuno. Rafa è cresciuto tantissimo, l'avevo detto al mio staff, al secondo giorno di ritiro che lui e Sandro Tonali erano migliorati dopo l'estate". Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>