Milan, Pioli: “Credo sia un Mondiale di individualità”

L'allenatore del Milan ha poi parlato del Mondiale : "Credo sia un Mondiale di individualità. Rispetto a un Mondiale estivo c'è stato meno tempo per lavorare di squadra, è difficile per un allenatore preparare in una settimana un grande gioco di squadra. A livello tecnico-tattico non ci sono stati grandi squadre, mentre a livello di individualità sì. Forse l'unica eccezione è la Spagna di Luis Enrique, che ha espresso sicuramente il miglior gioco fin qui".

Preparare il Mondiale in una settimana è stato difficile per gli allenatori e anche per i giocatori: "Noi abbiamo giocato l'ultima partita contro la Fiorentina e ho visto tutti i miei giocatori concentrati. Il Mondiale è il top per un giocatore, è il sogno di tutti. Ambientarsi in una settimana e trovare la giusta concentrazione non deve essere stato facile".