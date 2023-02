Milan, Pioli: “Non è stato facile superare il momento difficile” | News

Stefano Pioli oggi ha ricevuto il premio Panchina D'Oro. Un segno di riconoscimento dopo la grande stagione scorsa conclusa con la conquista del 19esimo scudetto del Milan. Tra le tante dichiarazioni rilasciate, l'allenatore rossonero ha parlato del momento della squadra: "Dobbiamo avere la stessa coesione e compattezza di quel Milan. Quando le cose vanno bene è tutto più facile. Non è stato facile superare il momento difficile, ma abbiamo dimostrato ancora di essere un gruppo coeso. Siamo usciti più forti. Ci sono ancora tante partite da giocare. Non solamente la squadra è stata coesa, parlo dei tifosi che ci hanno sempre sostenuto anche quando abbiamo subito sconfitte pesanti. Ci hanno aiutato, abbiamo dei tifosi fantastici". Nuovo stadio, al via i lavori nel 2024? Le parole dell'esperto.