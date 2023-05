Milan, Pioli: “Leao? Dipenderà da domani, potrebbe anche giocare titolare”

Sulla squadra: "Il lavoro dell’allenatore va molto nelle energie mentali da trasmettere alla squadra. Parliamo di Champions, abbiamo parlato delle sfide che abbiamo superato dagli ottavi per arrivare qui. Abbiamo parlato dell’esperienza col Tottenham col Napoli, per capire dove siamo stati bravi a reggere questi avversari".

Sulla partita di Champions: "Sono sempre state equilibrate, al di là di quell’episodio. Dobbiamo essere preparati per la partita di domani e poi dare interpretazione per la partita di ritorno. Alti livelli fisici, motivazionali. Per superare il turno dobbiamo giocare una gran partita domani. La squadra sta bene".

Su Leao: "Ho cercato anche io la parola elongazione su internet quando mi è arrivato il messaggio del suo infortunio. Era previsto oggi il lavoro sul campo, domattina proverà a spingere e se starà bene ci sarà, altrimenti no. Potrebbe anche partire titolare, o è in grado di giocare o non verrà neanche in panchina. Dipenderà da domani il tipo di lavoro che farà, per la qualità e per le caratteristiche del giocatore deve essere al 100%. Vediamo, è ancora tutto aperto".