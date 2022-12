Pioli: “Champions difficile, ma …. Giroud e Theo torneranno carichi”

Sul ritiro a Dubai : "Occasione per stare insieme e ritrovarci dopo la sosta. Lavoriamo bene, consapevoli di quello che ci aspetterà nel nuovo anno. Siamo concentrati e attenti a curare tutte le situazioni, a gennaio avremo appuntamenti importanti. Con questo ritiro chiudiamo un 2022 molto importante, ma non ci vogliamo fermare, la stagione ci deve vedere protagonisti".

Sulla Champions League : "Obiettivo che sentiamo, molto stimolante, ma difficile. C'è ancora tempo per affrontare il Tottenham. Concludiamo questa preparazione con attenzione e lucidità: giocheremo tra di noi il 23, poi Eindhoven per presentarci al meglio per Salerno. Sarà importante riprendere con il piede giusto in campionato".

Sull'essere uniti: "Credo che dobbiamo essere consapevoli di quello che siamo riusciti a creare, e dobbiamo consolidare di più quello che significa lavorare assieme, rappresentare il Milan, stare tutti uniti. Sono molto attento alle dichiarazioni dei giocatori e sono in quella direzione lì: se sta male uno stiamo male tutti e cerchiamo di aiutarlo, questo deve essere il nostro vivere. Ognuno di noi deve sentirsi responsabile per cui questa cosa cresca. E' bello vederli. Abbiamo un gruppo che più variegato non si potrebbe. Vederli così compatti, vogliosi di aiutarsi e di stare assieme... dobbiamo essere consapevoli della fortuna che abbiamo, ma non capita tanto di trovare un certo ambiente. Dobbiamo continuare per lavorare bene".