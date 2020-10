Milan, Pioli: “Il gruppo ha messo lavoro e professionalità al primo posto”

Milan, Pioli soddisfatto dei calciatori rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato questa mattina in esclusiva ai microfoni della trasmissione ‘Radio Anch’io Sport‘ in onda sulle frequenze di ‘Rai Radio 1‘. Queste le dichiarazioni di Pioli sul suo lavoro nel Milan dall’ottobre 2019, quando è subentrato a Marco Giampaolo, fino all’attuale momento dei rossoneri:

"Esiste un gruppo di lavoro che ha sempre cercato di mettere al primo posto lavoro, professionalità, disponibilità e volontà di crescere insieme. Il gruppo aveva bisogno di conoscersi e stare insieme. Abbiamo approfittato della sosta per il coronavirus, purtroppo, per migliorare i nostri meccanismi. A Milanello abbiamo sempre avuto a disposizione tutto per fare bene".