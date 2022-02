Milan, Pioli: “Ibrahimovic sta facendo di tutto per recuperare”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, nell'intervista rilasciata a Sport Mediaset, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, centravanti rossonero

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Lazio. Pioli si è soffermato su Zlatan Ibrahimovic: "Zlatan è un leone in gabbia. La sua motivazione, la sua ambizione è quella di aiutare la squadra in campo. Sta facendo di tutto per recuperare, ovviamente non sarà della partita domani, vedremo delle prossime".