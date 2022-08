Milan, Pioli e il ritorno di Ibrahimovic: “Da metà agosto sarà a Milanello”

Stefano Pioli , allenatore del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del suo ritorno a Milanello, fissato per metà agosto. Da qui in avanti lo svedese continuerà il suo percorso riabilitativo per ritornare in campo più presto possibile. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

"Zlatan non c'è ma c'è, perché è sempre in contatto con tutti. È un campione che può ancora fare la differenza: prima deve stare bene, nel finale della scorsa stagione ha fatto dei sacrifici pazzeschi. La gente non lo sa, ma poteva allenarsi solo un quarto d'ora. Ha tecnica e intelligenza superiori ma soprattutto ha ancora tanta fame. Da metà agosto sarà a Milanello per portare avanti il suo percorso".