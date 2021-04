Milan, Pioli: “Ibrahimovic? Ecco il suo problema” | News

Stefano Pioli, allenatore rossonero, al termine di Milan-Sassuolo, ha parlato delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Milan-Sassuolo. La gara è terminata 1-2 a favore dei neroverdi con la doppietta di Raspadori. Pioli ha parlato anche delle condizioni di ZlatanIbrahimovic, in dubbio anche contro la Lazio: "Zlatan ha avuto un affaticamento al polpaccio. Speriamo che possa recuperare ma non è sicuro come Bennacer e Theo. Speriamo di aver a disposizione più giocatori possibili". Intanto ecco le nostre pagelle di Milan-Sassuolo.