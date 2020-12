Milan, Pioli: “Ibrahimovic è un campione in tutto. Il primo giorno mi disse…”

Milan, il primo colloquio tra Pioli e Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato così dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic e del colloquio avuto il primo giorno. Ecco il retroscena ai microfoni di ‘Sky Sport’: “La cosa di Zlatan è inizia molto prima dell’Atalanta. Il suo ok però è arrivato dopo Bergamo. La società mi ha detto prima di questa possibilità. Sapevo che avevo bisogno di questa personalità e quindi siamo stati subito pronti. Ho sempre pensato che fosse il giocatore adatto al nostro gruppo. Adatto a dare una cultura del lavoro a questa squadra. Dal primo incontro con lui ho capito che ci trovavamo di fronte ad un campione in tutto. Poche parole, da lì ho iniziato a capire come fosse una persona intelligente e simpatica. Ha sempre la battuta giusta, sa motivare i compagni. In campo risponde con veemenza ma sa capire i momenti. La prima cosa che mi ha detto è ‘non ascoltare nessuno che io voglio giocare, io ti rispetto, io faccio il giocatore tu l’allenatore’“. Clicca qui per l’intervista integrale di Stefano Pioli >>>