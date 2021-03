Milan, Pioli: “Ho discusso con Kessie in passato, con lo United come a Verona”

Manchester United-Milan, parla Pioli

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato del match contro il Manchester United ai microfoni del canale tematico rossonero. Queste le sue dichiarazioni: “Giochiamo contro un avversario molto forte e prestigioso con grande storia come la nostra. Partita difficile, ma anche stimolante per cercare di dare il massimo”.

Sul percorso di crescita

“Abbiamo lavorato per arrivare a questo punto e affrontare avversari forti per testarci. Per capire a che livello siamo. L’Europa League è molto difficile e importante. Adesso arrivano le squadre forti e dobbiamo farci trovare pronti”.

Sul match contro il Verona

“Abbiamo fatto una buonissima gara dal punto di vista del ritmo e della qualità. E’ vero che ogni partita fa storia a sé, ma è altrettanto vero che quello che abbiamo fatto di buono contro il Verona dobbiamo rimetterlo in campo domani sera”.

Su Kessie

“Quando subentri e porti nuove richieste ci vuole tempo per conoscersi. Bisogna entrare nella testa dei giocatori. Con Franck abbiamo avuto qualche discussione normale, ma una volta che ci siamo capiti abbiamo dato il massimo per il Milan e questo dobbiamo continuare a farlo”.

