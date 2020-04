Milan, Pioli: “Una grande squadra deve avere tre caratteristiche fondamentali”

NEWS MILAN – Verità senza particolari filtri. Grazie alle dirette sui social, molti calciatori, dirigenti e allenatori stanno ricordando e raccontando retroscena storici e spesso curiosi e divertenti, oltre che discutere della propria quotidianità. Oggi ‘intervista’ su Instagram per Stefano Pioli con lo sponsor del Milan GiGroup Italia.

Certamente non si è completamente lasciato andare con retroscena e rivelazioni come successo con calciatori e non solo in queste settimane, però mister Pioli ha fissato alcuni concetti chiari.

Nello specifico ha parlato delle caratteristiche fondamentali che una “grande squadra” deve avere, almeno secondo lui: “Ogni squadra ha le proprie caratteristiche fondamentali. Ma le più importanti io credo che siano la società che deve essere organizzata e sempre pronta a trovare soluzioni. L’aspetto tecnico della squadra e caratteriale deve essere alto. E, infine, un allenatore capace di gestire uno spogliatoio importante. Tutte e 3 queste caratteristiche ti permettono di avere una mentalità vincente“.

C’è un riferimento al Milan attuale nelle dichiarazioni del mister? Le ultime vicende con l’addio di Zvonimir Boban, licenziato da Ivan Gazidis, non avranno certo fatto bene al club e all’idea che viene fuori della società, sia sui media che soprattutto tra staff e calciatori.

Sui cambiamenti nel calcio: “In questo periodo stanno passando alla tv tante partite anche vecchie di quando giocavo io. Il calcio è cambiato tantissimo. Di base è cambiata la metodologia di lavoro grazie alle tecnologie. Il cambiamento è stato radicale. Oggi possiamo sapere tutto sugli avversari e noi allenatori possiamo migliorare tanti aspetti. Anche i calciatori sono cambiati tanto. Io stesso rispetto a vent’anni fa sono cambiato molto su tutto, ho investito su di me. Bisogna lavorare a 360 gradi per rimanere ad un alto livello. Bisogna sempre documentarsi: la curiosità è un altro aspetto importante”. Per leggere l’intervista completa a Stefano Pioli, clicca qui >>>

