Milan, Pioli: “Errori arbitrali? Fanno parte del gioco e bisogna accettarli”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato degli errori arbitrali, spiegando che 'fanno parte del gioco e vanno accettati'

Fabio Fazio , conduttore di 'Che Tempo Che Fa', si è detto stupito dalla calma di Stefano Pioli dopo alcuni, evidenti, errori arbitrali accaduti in questa stagione. L'allenatore del Milan non si scompone e spiega che, insieme alla squadra, hanno pensato soltanto alle cose che si potevano controllare. Le sviste fanno parte del gioco e, di conseguenza, vanno accettate. Queste le dichiarazioni.

"Fa parte del gioco del calcio gestire certe situazioni. Noi ci siamo concentrati sulle cose che possiamo controllare. Ci si augura di avere situazioni di pari livello, poi a volte non è così e bisogna accettarlo, ma ci vuole rispetto". Le Top News di oggi: Donnarumma non si pente di aver lasciato il Milan, futuro Paolo Maldini e non solo