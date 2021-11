Milan, Pioli: “Ecco cosa significa avere un’identità” (Video)

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni ufficiali della Uefa. Il tecnico ha spiegato cosa significa avere un'identità

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Uefa. Pioli ha spiegato cosa significa per lui avere un'identità di squadra: "Quando si riesce a creare un'identità di squadra, significa che hai delle basi che difficilmente crolleranno. Ci saranno sempre dei momenti negativi o positivi, ma quando hai dato alla squadra un'idea sullo stare in campo, dei concetti chiari e un'anima - perché il calcio non è solamente il giocare bene dal punto di vista tecnico-tattico, ma è emozione, sentimento, trasporto tra i giocatori, è avere un obiettivo comune che ti fa mettere da parte le esigenze personali per la squadra - e ti accorgi che ci sei riuscito, l'allenatore si accorge che il suo lavoro è molto più facilitato".