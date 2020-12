Milan, Pioli: “Ecco cosa mi disse Gazidis il giorno della mia conferma”

Milan, il dialogo tra Pioli e Gazidis

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha svelato il dialogo con Ivan Gazidis il giorno della sua conferma in rossonero. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Quando Ivan mi ha comunicato la scelta, appena prima della trasferta di Sassuolo, simpaticamente mi disse: “Non mi avevi creduto quando ho detto davanti alla squadra che vi giocavate la conferma e che sarebbero state le vostre prestazioni a determinare il vostro futuro”. Io gli dissi che ci credevo ed era per quello che ho lavorato a testa bassa. Mi ha chiamato e mi ha detto che la proprietà aveva deciso di lavorare insieme. È stato la sera prima di Sassuolo. Ci ho pensato un attimo (ride ndr) e poi gli ho detto che mi stava bene. La squadra non lo sapeva e non lo sapeva nemmeno il mio staff”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di mister Pioli >>>