Milan, Pioli: “Durante il lockdown abbiamo creato sintonia” | News

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de 'Il Giornale': ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni de 'Il Giornale', Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista. Ecco una parte delle sue dichiarazioni in cui si è soffermato su come abbia creato sintonia con il gruppo. "Già a gennaio del 2020 ho colto il cambiamento, coinciso con l'arrivo di Ibra e Kjaer. Durante il lockdown, può sembrare curioso, abbiamo avuto tutto il tempo per entrare in sintonia da remoto. Quando siamo tornati a Milanello, pur dividendo il gruppo in 4 gruppi, la sensazione che abbiamo ricavato è che ci conoscevamo meglio". Milan, ci sono novità su Giroud e non solo: ecco le top news di oggi.