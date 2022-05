Milan, Pioli svela: “Ecco il momento più difficile della stagione”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha indicato il momento più difficile della stagione rossonera. Queste le dichiarazioni

Stefano Pioli , allenatore del Milan, ha indicato nel derby di Coppa Italia contro l'Inter il momento più difficile della stagione rossonera. Non era facile reagire subito nella difficile trasferta contro la Lazio, ma i rossoneri hanno dimostrato grande personalità. Queste le dichiarazioni rilasciate nel suo intervento a 'Che Tempo Che Fa'.

"Credo la sconfitta nel derby di Coppa Italia sia stato il momento più difficile. La partita successiva sarebbe stata difficile, con la Lazio. Il nostro era il più calendario a detta di tutti più difficile, vincerle tutte è stato un percorso. Siamo partiti che non eravamo i più forti ma lo siamo diventati". Le Top News di oggi: Donnarumma non si pente di aver lasciato il Milan, futuro Paolo Maldini e non solo