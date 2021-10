Milan, Pioli: “Champions? La classifica non rispecchia le prestazioni”

Stefano Pioli, alla vigilia di Porto-Milan, ha parlato della classifica dei rossoneri in Champions League. Queste le dichiarazioni

Stefano Pioli, alla vigilia di Porto-Milan, ha parlato della classifica dei rossoneri in Champions League. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "La nostra classifica in Champions non rispecchia le prestazioni nelle prime due gare. Abbiamo capito che in competizioni così i dettagli fanno la differenza, è in questo che dobbiamo crescere per poter competere anche in Europa. Le due partite sono facili da analizzare: a Liverpool abbiamo sofferto i primi 20 minuti, ma contro i Reds soffrono tutti. Con l'Atletico Madrid abbiamo fatto meglio. Abbiamo commesso degli commesso delle disattenzioni in fase difensiva che hanno compromesso il risultato finale. Abbiamo incontro due avversari fortissimi, siamo stati vicini al loro livello ma è mancato qualcosa. Dobbiamo stare attenti a tutto". Pioli mischia le carte in difesa e sulla trequarti: la probabile formazione rossonera alla vigilia di Porto-Milan