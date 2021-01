Milan, Pellissier dubbioso sull’arrivo di Mandzukic | News

Milan, le parole di Pellissier su Mandzukic in rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Sergio Pellissier ha commentato il possibile trasferimento di Mario Mandzukic al Milan. “Prima il Milan era Ibra dipendente. Poi quando si è infortunato sono saliti in cattedra gli altri. Non so se cambiare in corsa una squadra che sta andando così bene possa essere positivo”.

Sergio Pellissier è stato il capitano del Chievo Verona, squadra nella quale ha militato per ben 17 stagioni. Appartiene a lui il record di presenze in Serie A con la squadra clivense. Successivamente al suo addio al calcio, ha iniziato la carriera da responsabile dell’area tecnica del Chievo per poi diventare direttore sportivo del club. Al termine della scorsa stagione, conclusa con un sesto posto e la qualificazione ai play off da parte dei gialloblu, l’ex calciatore ha lasciato il suo ruolo in carica.

