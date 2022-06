Milan, Pellegatti: “Renato Sanches-Psg? Non so se c’è da preoccuparsi”

“Non so se c’è da preoccuparsi. Il PSG è interessato ma non risulta che siano ancora state fatte offerte. Questo non significa che non la farà in futuro, ma al momento attendiamo. Bisogna anche capire bene come si evolverà la situazione di bilancio dei parigini, anche se sembra che loro non abbiano mai problemi di soldi. Non sono abituato a vedere club che si inseriscono e ci strappano i calciatori come se fossimo una squadretta minore. In ogni caso sarei molto dispiaciuto, perché credo che a quelle cifre non ci sia un centrocampista migliore di Sanches in circolazione”. Le Top News di oggi sul Milan: Scaroni su Maldini e Massara, indiscrezione su Dybala